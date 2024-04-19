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Muş'ta doğal otlar tezgahlarda satışa sunuluyor

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Muş'un Malazgirt ilçesinde doğal olarak yetişen otlar, baharın gelişiyle tezgahlarda satışa sunuluyor. Vatandaşlar, uçkun, mantar, kenger ve sirmo gibi otları toplayarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş'un Malazgirt ilçesinde yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen otlar, tezgahlarda satışa sunuluyor.

Baharın gelişiyle dağlarda yeşeren uçkun, mantar, kenger, ve sirmo gibi otları toplayarak tezgahlarda satan vatandaşlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Serhat Karataş, her yıl baharda dağlardan topladığı otları çarşı merkezinde sattığını söyledi.

Havanın ısınmasıyla doğanın canlandığını belirten Karataş, "Memleketimizde yapacak başka bir iş yok. Bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler, kış aylarında ise balık, sebze ve meyve satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.

Ramazan Yıldırım da "Karların erimesi ile dağlarda şifalı bitkiler çıkmaya başlar. Biz de bu bitkileri toplayarak satıyoruz. Uçkunun destesini 50, mantarın kilosunu 350 liradan satıyoruz. Bitki satışı güzel bir iş." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Malazgirt Muş Tarım Doğa Yaşam Ekonomi Güncel Haberler

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