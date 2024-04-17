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Muş Halk Oyunları Ekibi Türkiye Şampiyonasına Gitmeye Hak Kazandı

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Halk Oyunları Gençler Grup Yarışması'nda birinci gelen ekip, Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okul sporları kapsamında Halk Oyunları Gençler Grup Birinciliği Müsabakaları adı altında 2 gün süren bölge yarışması düzenlenmişti. 14 ilin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada üstün başarı sergileyen Muş ekibi, ilkler arasında ismini dördüncülüğe yazdırdı. Sergilediği oyunla salondaki izleyenlerin alkışlarını üzerine toplayan halk oyunları ekibi, Sivas'ta 11-12 Mayıs tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okul sporları kapsamında düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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