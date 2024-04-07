Muş Merkez Taşo Mezarlığı Yolunda Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Muş Merkez Taşo Mezarlığı yolunda 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 01 EOZ 57 plakalı otomobil ile 49 AC 975 plakalı otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Muş Devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUŞ