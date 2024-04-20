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Muş'ta 4 kişiye 52 bin 500 TL para cezası kesildi

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Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, av kabahati işleyen 4 kişiye 52 bin 500 TL para cezası kesildi. Muş ili Merkez Yaygın Beldesinde yapılan av koruma ve kontrolde, keklik ve tuzaklara el konuldu ve şahıslara toplamda 52 bin 500 TL ceza uygulandı.

Muş'ta 4 kişiye 52 bin 500 TL para cezası kesildi

MUŞ - Muş'ta jandarma ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde, av kabahati işleyen 4 kişiye 52 bin 500 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muş ili Merkez Yaygın Beldesinde sabah saatlerinde jandarma ile koordineli yapılan av koruma ve kontrolde, kafes içerisinde 4 adet keklik ve keklik yakalamada kullanılan tuzaklara el konulmuş, şahıslar hakkında tutanak düzenlenmiştir. Şahıslara 46 bin TL idari para cezası 6 bin 500 TL ise tazminat olmak üzere genel toplamda 52 bin 500 TL işlem yapılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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