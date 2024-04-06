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Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

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Muş Valisi Avni Çakır, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, Milli Mücadele'nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem de dünyaya duyuran AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti.

104 yıldır dünya genelinde güvenilir, tarafsız ve ilkeli haberciliğiyle önemli bir misyon üstlenen AA'nın, Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakta büyük bir rol oynadığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

" Anadolu Ajansı, haberde doğruluk ve tarafsızlık ilkesinden ödün vermeden, sağlam ve güvenilir habercilik anlayışını sürdürmüş, toplumun aydınlanmasına katkı sağlamıştır. Bu uzun yolculukta elde edilen başarılarla dolu geçmişiyle Anadolu Ajansı, yerel ve uluslararası alanda itibarını her geçen gün pekiştirerek hizmetlerine devam etmektedir. Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen Anadolu Ajansı, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olmuştur."

Çakır, "Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne halkımızı ve dünya kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini üstlenen, Milli Mücadele'mize, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna, ülkemizin büyümesine ve gelişmesine her aşamasında tanıklık eden Anadolu Ajansının 104. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri şükranla anıyor, kurumun tüm çalışanlarına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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