Muş'ta sıkışmalı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Muş'ta meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 9 kişi yaralandı

MUŞ - Muş'ta meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Muş merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Altınova Beldesi kavşağında meydana gelen sıkışmalı trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Çarpışma sonucunda her iki araçta bulunan Y.G., R.G., N.G., S.G., S.U., Z.Ö., B.U., Y.U. ve Z. yaralandı. Y.G. yönetimindeki 34 DR 7949 plakalı otomobil ile S.U. hakimiyetindeki 34 SG 4511 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi araç içerisinde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi ve Güroymak Devlet Hastanesine sevk edildi.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, trafiğin kontrollü geçişini sağladı.