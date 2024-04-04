Üye Girişi
Haberler

Muş Valisi Gençlerle İftar Programında Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş Valisi Avni Çakır, Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programında gençlerle buluştu.

Gençlik Merkezinde verilen iftarda konuşan Çakır, gençlerle iftar yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ramazanın paylaşma ayı olduğunu ifade eden Çakır, şöyle konuştu:

"Hem gençlik merkezimizde hem de diğer birimlerdeki kuruşlarımızın sağladığımız ortamlarda gençlerimize, kadınlarımıza, çocuklarımıza ve sporcularımıza ihtiyaç duydukları her konularda açtığımız kurslarla yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aramızda aileler de var, çocuklarınızı boş zamanlarında merkezlere gönderin. Çocuklarımızı devletimizin gözetiminde kurs hocalarımızın nezaretinde çok daha güçlü hale getirelim ki yarın öbür gün iş hayatına ve sosyal hayata atıldıklarında güçlü olsunlar. Allah'a şükür şu ana kadar gençlik merkezimiz hep dolu dolu gördüm."

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir ise, "KYK yurtlarımız başta olmak üzere ilçelerimizdeki sporcularımızla, gönüllü gençlerimize iftarlarda bir araya geldik. Ayrıca çeşitli programlar düzenledik." dedi.

İftarın ardından Hacivat ve Karagöz oyunu sahnelendi.

Programa, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, gençler ve aileleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Gençlik İftar Spor Muş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fatiha Suresi okunuşu ve anlamı, meali nedir? Fatiha Suresi dinle! Fatiha Sûresi kaç ayettir, kaç ayetten oluşur? Hayat eş anlamlısı nedir? Hayatın eş anlamlısı ne? Hayat kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Hayatın zıt anlamlısı var mı? Cevap eş anlamlısı nedir? Cevabın eş anlamlısı ne? Cevap kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Cevabın zıt anlamlısı var mı? Akıl eş anlamlısı nedir? Akılın eş anlamlısı ne? Akıl kelimesinin eş anlamlısı hangi kelimedir? Akıl zıt anlamlısı var mı? Oğlak Burcu özellikleri nedir? Oğlak burcu erkeği, kadını özellikleri neler? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayramda ücretsiz mi? Kuzey Marmara Otoyolu bayramda ücretsiz mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz 2024? Tarihte bugün ne oldu? 11 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 8 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 8 Nisan'da yaşananlar! 7 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 7 Nisan'da ne oldu? 7 Nisan ne günü? 7 Nisan'da doğan ünlüler! 6 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 6 Nisan'da ne oldu? 6 Nisan ne günü? 6 Nisan'da doğan ünlüler! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE! NO Pelicans Orlando Magic NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 5 Nisan Basketbol NBA CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title