Vali Yerlikaya'dan sınava girecek öğrencilere mesaj İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajda yarın sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden yarın YKS'ye girecek olan öğrencilere başarılar diledi. Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Koşu önemli, Koşucu kadar değil, Sınav önemli, Sizin kadar değil, Rahat olun. YKS 2020'de başarılar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA