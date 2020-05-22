TEM otoyolunda yoğunluk sürüyor
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TEM otoyolunda yoğunluk sürüyor

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrası Düzce TEM otoyolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

TEM otoyolunda yoğunluk sürüyor
22.05.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.05.2020 00:07

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığının 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik açıkladığı seyahat izni sonrası Düzce TEM otoyolunda trafik yoğunluğu sürüyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, Bilim Kurulu'nun önerisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrasında İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile 1 ay kalmak şartıyla memleketlerine gidebilme izni aldı. 21 Mayıs saat 09.00'dan itibaren tek yönlü olarak verilen yerleşim yerlerine gidiş izni sonrasında Ramazan Bayramı'nı da memleketlerinde geçirmek için vatandaşlar yollara döküldü. TEM otoyolu Düzce geçişinde geçmiş bayramlar kadar olmasa da akıcı trafik yoğunluğu oluştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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