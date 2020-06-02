Talas Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
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Talas Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır toplanamayan meclis üyeleriyle gruplar halinde bir araya geldi.

Talas Belediye Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi
02.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:01

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, koronavirüs tedbirleri nedeniyle 3 aydır toplanamayan meclis üyeleriyle gruplar halinde bir araya geldi.

Sosyal mesafe ve maske kuralının uygulandığı görüşmelerin ilkinde CHP ve İYİ Parti'li meclis üyeleriyle Yaman Dede Kültür Evi'nde buluşan Başkan Yalçın, hem bayramlarını kutladı hem de salgın döneminde yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.

Başkan Yalçın daha sonra AK Parti ve MHP'li meclis üyeleriyle Zincidere Mahallesindeki tarihi Taş Mektep'te buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı toplantıda AK Parti İlçe Başkanı Kerem Ekici ile MHP İlçe Başkanı Mehmet Akbulut da hazır bulundu.

Burada konuşan Büyükkılıç, Talas'ın her alanda gelişen şirin bir ilçe olduğunu belirtti.

,Belediyeler olarak süreç boyunca üzerlerine düşeni yapma konusunda ortak hareket ettiklerini vurgulayan, Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Mustafa başkanımız Talas için bir şans. Değişik konumlarda görev aldı, Van'da da görev yaptı. Hakikaten birikim ve deneyimiyle insan ilişkileriyle bizim için de bir şans. Biz kendisini seviyor ve dua ediyoruz. Başkanlıktan öte ağabey-kardeş mantığı içerisinde Talas ile ilgili üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum. Birlik ve beraberliğimizi bereketimiz olarak nitelendiriyorum."

Başkan Yalçın da "Bu salgın döneminde yaptıklarımızı ve gelecek planlamalarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Davetimize icabet eden Memduh Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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