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Bahçeli, tarımda kullanılan mazottaki vergilerin kaldırılmasını istedi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istedi. Bahçeli, çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekerek, tarımsal üretimin sürdürülmesi için vergi sorununa çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çiftçilerin girdi maliyetlerinin yüksekliğine dikkati çekerek, tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasını istedi.

Partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, tarımsal üretimde kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV ile ilgili düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi. Bir litre mazotun satış fiyatının yüzde 38'inin vergilerden oluştuğunu hatırlatan Bahçeli, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimdeki girdi fiyatlarının yüksekliğine bağlı sorunların gün geçtikçe büyümesi köylülerimizin çiftçilerimizin başlıca sorunudur. Bir litre mazotun satış fiyatının yaklaşık yüzde 38'inin vergilerden oluştuğu gözönüne alındığında tarımsal üretimin sürdürülmesinin ve sorunun köklü çözümünün tarımda kullanılan mazottaki ÖTV ve KDV'nin kaldırılmasına bağlı olduğu da görülecektir. Bizi doyuran çiftçilerimizin doyması için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır."

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA / Güncel

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