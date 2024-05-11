Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten MHP lideri Bahçeli'ye çağrı

(ANKARA) - Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bu akşam katıldığı televizyon programının ardından yaptığı paylaşımda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye; "Gelin, bu davanın önünü açın. Suça karışanların tamamı yargılansın. Geride zihinleri meşgul eden küçücük bir şüphe, toplum vicdanını rahatsız eden en ufak bir adaletsizlik kalmasın" diye seslendi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, bu akşam katıldığı televizyon programının ardından X hesabından canlı yayında yaptığı açıklamalara dikkati çekerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi.

Ateş'in yaptığı paylaşım şöyle:

"Ankara'nın göbeğinde güpedündüz adice işlenmiş bu menfur cinayette hiçbir dahlinin ve bilgisinin olmadığına inandığım Devlet Bahçeli'ye son bir çağrı yapmak istiyorum: Gelin, bu davanın önünü açın. Suça karışanların tamamı yargılansın. Geride zihinleri meşgul eden küçücük bir şüphe, toplum vicdanını rahatsız eden en ufak bir adaletsizlik kalmasın. MHP ve Ülkü Ocakları, bu zandan, bu töhmetten, içine sızmış bu suç şebekesinden kurtulsun."