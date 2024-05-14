MHP Lideri Bahçeli'den çiftçilere destek çağrısı
MHP Lideri Bahçeli, çiftçilere verilen mazot ve gübre desteğinin devam etmesi gerektiğini belirterek, ÖTV ve KDV sorununa çözüm bulunması gerektiğini söyledi. Ayrıca, çiftçilerin aracıya ezdirilmeyeceğini vurguladı.
MHP Lideri Bahçeli: "Bizi doyuran çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır"
MHP Lideri Bahçeli:
"Çiftçilerimize verilen mazot ve gübre desteği devam etmelidir"
"Çiftçilerimizi aracıya asla ezdirmeyeceğiz"
-" Eurovision'daki görüntüler kültürel erimedir"
-"Eğitimci şiddetinin önlenmesine ilişkin Meclis'e gelecek yasal düzenlemeyi destekleyeceğiz. Yeni maarif modelini destekliyoruz"
-" Birkaç emniyet müdürünün açığa alınarak Cumhur İttifakını hedef alınması bir komplodur"