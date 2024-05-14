MHP Lideri Bahçeli'den çiftçilere destek çağrısı

MHP Lideri Bahçeli: "Bizi doyuran çiftçilerimiz için ÖTV ve KDV sorununa neşter vurulmalıdır"

MHP Lideri Bahçeli:

"Çiftçilerimize verilen mazot ve gübre desteği devam etmelidir"

"Çiftçilerimizi aracıya asla ezdirmeyeceğiz"

-" Eurovision'daki görüntüler kültürel erimedir"

-"Eğitimci şiddetinin önlenmesine ilişkin Meclis'e gelecek yasal düzenlemeyi destekleyeceğiz. Yeni maarif modelini destekliyoruz"

-" Birkaç emniyet müdürünün açığa alınarak Cumhur İttifakını hedef alınması bir komplodur"