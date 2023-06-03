Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Eksik bir kadroyla maça çıktık ama oyuncularımız iyi oyun sergiledi'

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, çok eksik bir kadroyla maça çıkmalarına rağmen oyuncularının iyi oyun sergilediğini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, bu maçta eksiklerden dolayı bir çok oyuncunun farklı pozisyonlarda oynadığını belirterek, "Maça çıktığımız kadro, oyunu 90 dakika boyunca domino etti. Kalemize gelen son iki üç haftada olduğu gibi ilk pozisyon gol oldu." dedi.

Ankaragücü'nün öne geçtikten sonra konumundan dolayı skoru korumaya yönelik bir oyun oynadığını vurgulayan Atan, şunları kaydetti:

"Ankaragücü'nü tebrik ediyorum. Tolunay hocayı da tebrik ediyorum. Bize gelecek olursak içerideki son iç saha maçımızdı. Çalkantılı fırtınalı bir sezonu yaşadık. Oyuncularımla ne kadar gurur duyduğumu söylesem azdır. Son günde bile Bertolacci'nin tazminat, silinen üç puanımız. Bir sürü problem ama gemiyi sağ salim karaya yanaştırdık. Bunun huzuru hepimizde var. Bu maçı kazanarak ligi ilk altı içerisinde bitirmek istiyorduk. Ama olmadı. Bunu başarabilir miydik. Elimizdeki oyuncuları tutabilseydik bunu çok net başarabilirdik. O yüzden biraz sonu üzücü olmasına rağmen içeride bugün oynadığımız son maçta bu sezona veda ediyoruz. Son maçımız kaldı onu kazanarak ligi bitirmeye çalışacağız."