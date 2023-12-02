Çaykur Rizespor, Başakşehir'i 3-2 mağlup etti

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Çaykur Rizespor, sahasında ağırladığı Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut ve Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Sahada cesurca yer aldık. Maça arzulu başladık. Beşinci dakikada defalarca çalıştığımız rakip aksiyonundan gol yedik. Devam edip skor avantajını yakaladık. İlk yarının sonuna kadar rakibi sahamızda kabul ettik. Bu bizim için iyi değildi. İlk yarı biterken bireysel bir gol yedik. Böyle bir gol yememeliydik. Topa sahip olduk. Rakibin duran toptan bulduğu pozisyonlar vardı. Beni sevindiren takımın isteği ve arzusunun karşılığını sahada almaları. İç sahada taraftarımıza galibiyet yaşattığımız için mutluyuz. Tabii oyun olarak daha iyi savunma yapabilirdik. Bize kalan ders, daha iyi savunma yapma gerekliliğimiz" diye konuştu.

VAR'da görevli hakemin penaltı için orta hakemi çağırmasını hakkında konuşan Palut, "Maçta pozisyonlara dönüp bakmak istemiyorum. Bunun teknik adama faydası olduğunu düşünmüyorum. Maçın içinde devamında kalmam lazım. İnşallah penaltı değildir. İnsan şuna üzülüyor. Penaltı işte, bunu nasıl vermezsin. Üstüne birde seni çağırdı ve görmedin. Seyrettin, bir daha nasıl vermezsin. İnsanı geren bir durum. Hakemin pozisyon hataları yapabildiğini gördüm. Burada art niyet aramıyorum. Neden Başakşehir'in Rizespor'un kazanmasını istesin bir hakem. Bunu tamamen sportif hakem performansı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

ÇAĞDAŞ ATAN: RİZESPOR'U GALİBİYETTEN DOLAYI KUTLUYORUM

Mücadelede VAR hakemi ve orta hakemin iyi niyetli olduklarını düşünmediğini dile getiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Sahada 3-2'ye kadar oyunda istediklerini yapabilen, oyunu kontrol edebilen bir Başakşehir vardı. Gerçekten iyi hücumlar ettik. Rakibin son 30 dakikaları fiziksel olarak iyi oynamadığını biliyorduk. Zaten 2-2'den sonra attığımız şutlar var. Maçın berabere bitmesine belki üzülebilirdik ama maalesef mağlup olarak evimize dönüyoruz. Rizespor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Sadece şunu söylemek istiyorum; maçın VAR hakemi Ali Şansalan ve orta hakemin niyet okumak gerekirse, iyi niyetli olduklarını düşünmüyorum. VAR hakemi Ali Şansalan'ın, orta hakem Mert Güzenge'yi penaltı için çağırmasını kabul edemiyorum. Orada çok iyi bir niyet okuyamıyorum. İnsan hatalarının hepsine varım ama orada ekran başında o pozisyon için hakemi çağırması beni çok üzdü" dedi.