Çağdaş Atan Kayserispor'dan istifa etti

Kayserispor'daki görevinden istifa eden teknik direktör Çağdaş Atan, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 40 Süper Lig maçında 16 galibiyet, 16 mağlubiyet, 8 beraberlik elde etti.

Kayserispor'da eski başkan Berna Gözbaşı'nın döneminde göreve getirilen teknik direktör Çağdaş Atan, transfer yasağına rağmen kurulu kadro ile lig ve kupa mücadelesinde aldığı skorlarla takdir topladı. Kayserispor'un başında 40 Süper Lig maçına çıkan Atan, 16 kez galibiyet sevinci yaşadı. 8 beraberlik alan 43 yaşındaki çalıştırıcı, 16 defa da yenilgi yaşadı. 5 kez Türkiye Kupası maçında Kayserispor'un başında yer alan Atan, 4 galibiyet 1 mağlubiyet elde etti.

Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor, bu sezon geride kalan 4 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Galatasaray, İstanbulspor ve Antalyaspor ile berabere kalan sarı-kırmızılılar Samsunspor'u mağlup ederek 6 puan topladı. - KAYSERİ