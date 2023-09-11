Çağdaş Atan imzayı attı, Deniz kaldı! Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş iddiasını net bir şekilde yalanladı
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Çağdaş Atan'ın imza töreninde konuştu. Deniz Türüç'ün Beşiktaş'a giymeyeceğini belirten Gümüşdağ, "Deniz Türüç için Beşiktaş'tan bir teklif gelmedi. Çağdaş Atan hocamız da kendisinden faydalanacağını, çok beğendiğini söyledi. Sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Deniz Türüç'ün sözleşmesini uzatacağız." ifadelerini kullandı.
Başakşehir'de Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan getirildi. Turuncu-lacivertlilerin başkanı Göksel Gümüşdağ, adı Beşiktaş ile anılan Deniz Türüç'ün takımdan ayrılmayacağını açıkladı.
Gümüşdağ yaptığı açıklamada, "Deniz Türüç ile ilgili hiçbir konudan haberdar değilim. Deniz, bizim sevdiğimiz bir oyuncu. Hocamızın da beğendiği bir oyuncu olduğunu konuştuk. Deniz'le de sözleşme uzatmak istiyoruz. Beşiktaş'tan bize bir teklif gelmedi. Cuma gününe kadar 2-3 bölgeye transfer yapacağız." dedi.
Kulübün adının geçtiği diğer oyuncular için ise Gümüşdağ, "Çağdaş hoca takımdaki bütün oyunculardan memnun olduğunu söyledi. Takıma oyuncu katmak istiyoruz. Leo Dubois ile ilgili bir çalışmamız olmadı. Hocanın verdiği bilgi doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürüz." ifadelerini kullandı.
Başakşehir'de teknik direktörlük görevine getirildiği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu aktaran Çağdaş Atan, "Başkanımız ve yönetimimize göstermiş oldukları teveccühten dolayı teşekkür ediyorum. Başakşehir, kurumsal yapısını tamamlamış, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hafızası olan bir kulüp. İnşallah Başakşehir'i yeniden Avrupa'da mücadele eden ve zirve yarışında olan bir kulüp haline getirmek istiyoruz. Başakşehir, mevcutta iyi bir kadroya ve yapılacak transferlerle tekrardan zirve mücadelesi verebilecek bir kulüp yapısına sahip. Söyleyebileceğimiz tek şey, her gün bir önceki günden daha fazla çalışmak. Topu talep eden, oyunu domine eden bir oyun yapısı oluşturmak istiyoruz. Bunu rahatlıkla gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Her iki tarafa hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Adı transferde farklı kulüplerle anılan Berkay Özcan'ın, oyun sistemine çok uygun olduğunu vurgulayan Atan, "Kulübümüzden ayrılacak bir oyuncu üzerinden görüşme yapmadık. Bütün oyuncuları takımda tutmak istiyoruz. Başakşehir, üreten ve satan bir kulüp. Altyapıdan da faydalanmak istiyoruz. Başakşehir hem rekabet edecek hem de oyuncu yetiştirecek. Berkay benim çalışmayı sabırsızlıkla beklediğim bir oyuncu. Umarım o da bize gerekli cevabı verir. Kalitesi çok yüksek bir oyuncu" cümlelerine yer verdi.
Başakşehir'de oluşturmak istediği sistemin nasıl olacağıyla alakalı 43 yaşındaki çalıştırıcı, "Bana göre futbol zekası yüksek, pas kalitesi yüksek oyunculardan kurulu bir takımız. Dokunuşumuzun çabuk olacağını düşünüyorum. Daha hızlı oynayan, şiddetli baskılar yapan bir takım oluşturmak istiyoruz. Bu bir süreç. Biz de ilk defa sezon içerisinde takım alıyoruz. İnşallah en kısa zamanda sonuç ve oyun anlamında değişiklikleri yansıtacağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.