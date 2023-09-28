Mağlubiyetleri tek bir nedene bağlayan Çağdaş Atan: Ligin üstünde takımlarla oynadık

RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, ligin üstünde iki takımla, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadıklarını ifade etti. Atan, lige pazartesi günü başlayacaklarını ve seri galibiyetlerle yukarıya tutunacaklarını düşündüğünü söyledi.

İstanbul ekibi RAMS Başakşehir teknik direktörü Çağdaş Atan, 4-0 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"LİGİN ÜZERİNDE TAKIMLARLA OYNADIK"

Aldıkları mağlubiyetlere değinen Atan, "Ligin çok üzerine iki takım ile oynadık. Galatasaray ve Fenerbahçe! Çok hazırlar, maç sayıları fazla, çok kaliteli ve güçlü oyuncuları var. Aslında daha önce daha düşük bütçelerle bu tarz rakiplere genelde zorluk çıkaran oyun formasyonlarını bulabildik. Şu iki maçta geçiş aşamasındayız ve bir süreç işliyor" dedi.

"LİG PAZARTESİ BAŞLIYOR"

Ligin kendileri için yeni başladığını söyleyen Çağdaş Atan, "Lig bizim için pazartesi günü başlıyor. Gerçek hayat, gerçek savaş. Seri galibiyetler alarak, özellikle Anadolu maçlarını kazanarak yukarıya tutunacağını düşünüyorum. Kulüpte beklenti bu. Doğru oyunu ve doğru 11'i en kısa zamanda bularak yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.