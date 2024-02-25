Üye Girişi
Haberler

Çağdaş Atan: 'Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi'

Geniş Video İzle
Güncelleme:

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK galibiyetinin ardından, 'Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi' dedi.

- Çağdaş Atan : "Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi"

GAZİANTEP - RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Gaziantep FK galibiyetinin ardından, "Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi" dedi.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, zorlu geçen maçtan galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Atan, "Bugün geçen maçta hedeflemiş olduğumuz rakiplerin aldığı sonuçlara göre beklemiş olduğumuz altıncılık sırasına yerleşmiş bulunuyoruz. Özellikle geçen hafta çok motive olduğumuz bir maçı iyi oynamadan kaybettiğimiz için bugün temkinli oynamayı tercih ettik. Bence bugün oyunu çok iyi tuttuk ve rakibi iyi durdurduk. Hemen hemen hiç gol pozisyonu vermedik. Yeterli fırsatları yakaladık ve golleri attık. Bugün ayrıca 18 yaşındaki Hamza stoperde bir şans buldu. Kalecimiz de uzun bir aradan sonra oynadı ve onun için çok iyi bir maçtı. Oyuncularıma vermiş oldukları reaksiyondan dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün Gaziantep taraftarı iyi bir atmosfer oluşturdu. Onlar için dönüm maçlarından biriydi. Bugün burada oynamak ve kazanmak kolay değildi. Zeminin de iyi olduğu söylenemez. Bu oyunumuzu etkiledi ve özellikle duran toplarda çok iyi durduk ve rakibimizi mağlup etmeyi başardık. Gaziantep FK'ya da bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Bugün buraya 6-7 eksik oyuncuyla geldik. Mazeret üretmemeye çalışıyoruz ama bunların gözden kaçmaması gerekiyor. Genel anlamda bugün oyundan ve takımın özgüveninden memnunum. Kazanacak pozisyonları yakalayıp golü de attık. Ayrıca Deniz'in kramponunun dişiyle ofsayta düştüğünü de gördük. O olmasaydı maçı daha erken koparabilirdik. Sonuç itibariyle maçı kazanmayı bildik. Bundan sonra hedefimiz ilk 6 içinde yer alıp Avrupa kupalarını hedeflemek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gaziantep FK Çağdaş Atan Başakşehir Gaziantep Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Nevşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Nevşehir adayı Ali Merve Işık kimdir? Saadet Partisi Muş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muş adayı Rıdvan Boz kimdir? Saadet Partisi Muğla belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Muğla adayı Fatih Kocabıyık kimdir? Saadet Partisi Mersin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mersin adayı Soner Çontar kimdir? Saadet Partisi Mardin belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Mardin adayı Mehmet Ali Kılıç kimdir? Saadet Partisi Kütahya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kütahya adayı Ahmet Sunar kimdir? Saadet Partisi Konya belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Konya adayı Abdülkadir Karaduman kimdir? Saadet Partisi Kırşehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırşehir adayı Fatma Ekim Terzioğlu kimdir? Saadet Partisi Kırklareli belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırklareli adayı Mehmet Metin Dursun kimdir? Saadet Partisi Kırıkkale belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kırıkkale adayı Veysel Kutluca kimdir? Saadet Partisi Kilis belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kilis adayı Zeynep Gültekin kimdir? Saadet Partisi Kayseri belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kayseri adayı Mahmut Arıkan kimdir? Saadet Partisi Kastamonu belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kastamonu adayı Hulusi Özbek kimdir? Saadet Partisi Karaman belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karaman adayı Mehmet Karakaş kimdir? Çalışma saatleri düşecek mi 2024? Mesai saatleri haftada 40 saat mi olacak, kısalacak mı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title