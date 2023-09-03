Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Amacımız 1.5 puan ortalaması ile devam etmek

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Antalyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, Anadolu takımları için 1.5 puan ortalamasının çok iyi olduğunu belirterek, bu sezon hedeflerinin bu ortalamayı korumak olduğunu söyledi.

- Çağdaş Atan : "Hedefimiz 1.5 puan ortalamasıyla devam etmek"

ANTALYA - Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, bir Anadolu takımı için 1.5 puan ortalamasının çok iyi olduğunu belirterek, "Bu sene amacımız ligde 1.5 puan ortalaması ile devam etmek" dedi.

Tredyol Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, teknik heyetten Mustafa hocanın babasını kaybettiğini ve takımın aklının orada olduğunu belirtti.

İlk yarı çok iyi bir oyun oynadıklarını ifade eden Atan, "Özellikle derinden kaleciyle Atamah'la, Arif'le iyi oyun kurduk, orta saha-bek bağlantılarını çok iyi yapıp, rakibin iki blok baskısını gerçekten çok rahat bir şekilde kırdık. İkinci bölge ve üçüncü bölge oyunlarını biraz daha iyi oynayabilirdik. Biraz sabırsız hücum ettik. Onun dışında gerçekten deplasmanda oynanabilecek iyi oyunlardan bir tanesini oynadık. İkinci yarı Carol ve Kemen'in aldıkları darbelerden dolayı biraz bizi eksik bırakmaları mücadelemizi saha içinde eksik bırakmalarından dolayı sadece mücadele ede bildik" diye konuştu.

"1.5 puan ortalaması"

Gol atabilecek şanslar gelmesine rağmen değerlendiremediklerini dile getiren Çağdai Atan, "Uzatmalarda 18-19 yaşında gençlerimizi oynattık. Biraz daha elimizin rahatlamasını beklediğimiz durumlar var. Kayserispor olarak ikinci yarı sadece çok iyi mücadele edebildik, ilk yarı çok iyi futbol oynadık. 6 puan Anadolu takımı için iyi bir ortalama. 1.5 puan ortalamasıyla gidersek, sezon sonunda 57 puan yapar. Geçen sene biz bunu iki puanla kaçırdık, bu sene amacımız 1.5 puan ortalaması ile devam etmek. Savaşmaya devam ediyoruz kolay ölmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.