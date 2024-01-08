Çağdaş Atan, Yılın Kareleri 2023 Oylamasına Katıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in teknik direktörü Çağdaş Atan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Çağdaş Atan, Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirdiği oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Birbirinden güzel fotoğraflar arasından seçim yapmanın çok zor olduğunu belirten Atan, haber kategorisinde kendisinin de bir Boşnak olmasından dolayı çok etkilendiği Samir Jordamovic'in "Uğurlama" adlı fotoğrafını seçti.

Çevre-yaşamda İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" fotoğrafını oylayan Atan, sporda ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesine oy verdi.

Çağdaş Atan, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı", "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafları için oy kullandı.