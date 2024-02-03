Üye Girişi
Haberler

Çağdaş Atan: Dubois'nın gidişine izin vermemiz mümkün değil

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Rams Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Fransız futbolcu Leo Dubois'yı bırakmayı düşünmediklerini söyledi. Atan, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray'a dönmesi gündemde olan Fransız futbolcu Leo Dubois'yı bırakmayı düşünmediklerini söyledi.

Atan, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan ve 2-0 kazandıkları İstanbulspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Atan, "Çok yüksek konsantrasyonla oynamamız, topu kaybettikten sonra iyi reaksiyon vermemiz, hem bireysel performansları hem de hücum setlerini yerine getirmemiz gereken bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Oyuncularıma plana sadık kaldıkları ve yüksek konsantrasyonla oynadıkları için teşekkür ediyorum. Osman hoca ve İstanbulspor, saygıyı hak ediyor. Trabzonspor maçından sonra bazı takımların canını yakacaklarını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Bugün zor bir rakiple ciddi bir maç oynadık. Kazanarak yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

"Dubois'nın gidişine izin vermemiz mümkün değil"

Turuncu-lacivertli takımın teknik direktörü, kiralık olarak forma giyen Dubois'nın devre arasında Galatasaray'a dönmesine izin veremeyeceklerini dile getirdi.

Galatasaray ile başkanlar düzeyinde görüşme olduğunu aktaran Atan, şunları kaydetti:

"Bir hafta önce kendisine ekstra 1 gün fazla izin vermiştik. Kendisi, Fransa'dan beni aradı ve 'Hocam benden duymanı istiyorum. Böyle bir durum var.' dedi. O günden sonra da bir daha bu konuyu ağzına almadı. Ona teşekkür ediyorum. Ondan ayrılmak istediğiyle ilgili bir talep gelmedi. Yönetimler başkanlar seviyesinde görüştü. Gerekli yanıtı verdiğimizi düşünüyoruz. Dubois, bizim için çok önemli bir oyuncu. Orta sahada, çizgide, 2-3 maçtır da sol bekte kullandığım, oyun içindeki rolü çok farklı olan bir oyuncu. Devre arasında onun yerini doldurmamız mümkün değil. Olası Dubois'nın gidişine izin vermemiz de mümkün değil. Oyuncunun da böyle bir talebi yok. O günkü telefon konuşmasında burada oynamaktan keyif aldığını, mutlu olduğunu söyledi. O yüzden yolumuza devam ediyoruz. Bizim için devre arasında yer doldurulması zor bir oyuncu."

"İlk 4-5 hedefini yakalayıp Avrupa kupalarına girmek istiyoruz"

Çağdaş Atan, hedeflerinin ligi ilk 5'te bitirerek Avrupa kupalarına gitmek olduğunu söyledi.

Takımı devraldıklarında 4 maç sonunda puanlarının olmadığının hatırlatılması üzerine Atan, "Göreve geldiğimizde lig beşincisi ile aramızda 7 puan vardı. O gün imza töreninde, 'Bizim sıfır puanımız yok. Lig beşincisi ile aramızda 7 puan var.' demiştik. Açıkçası yol almakta çok geç kaldık. Doğru oyunu oturtmak, oyuncuları tanımak, kulübün işleyişine dahil olabilmek süreç aldı. İlk kez sezon içinde takım aldığımız için bizim açımızdan da zor oldu. Özellikle 10. maçın ardından oyuncuları tanıdıktan sonra işler yoluna girmeye başladı." şeklinde görüş belirtti.

Hedeflerinin büyüdüğünü vurgulayan genç teknik adam, "Bir hayalimiz her zaman vardı. İlk baştaki hayalimiz uzak bir hedef olsa da ilk 6'yı yakalamaktı. Ancak şu an daha büyük hayallerimiz var. Bugün galip gelip Beşiktaş-Trabzonspor maçını daha rahat izlemek istiyorduk. Bizim maçtan önce Çaykur Rizespor'un içeride puan bırakması bizi daha da iştahlandırdı. İnşallah ilk 4-5 hedefini yakalayıp Avrupa kupalarına girmek istiyoruz. Türkiye Kupası'na da dört elle sarılacağız. Başakşehir, 10 sezonda 8 kez Avrupa'ya gitti. Bunu bu kadar geriden gelip başarabilirsek bizim hikayemiz çok büyük olacak. Oyuncularımız da buna inanıyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Terim Stadı Galatasaray Çağdaş Atan Başakşehir Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ANTALYASPOR – FENERBAHÇE CANLI: Antalyaspor – Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor Fenerbahçe canlı yayın linki! Antalyaspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - Fenerbahçe maçı nereden izlenir? ANTALYASPOR - FENERBAHÇE KADROSU: Antalyaspor - Fenerbahçe kadrosu ilk 11 belli oldu mu? Newcastle - Luton Town maçı hangi kanalda, saat kaçta? Newcastle - Luton Town maçı nereden izlenir? Brighton - Crystal Palace maçı hangi kanalda, saat kaçta? Brighton - Crystal Palace maçı nereden izlenir? Şanslı Logan konusu nedir? Şanslı Logan filminin oyuncuları kim, oyuncu kadrosunda kimler var? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI: Hatay deprem konutları kura çekimi sonuçları nereden bakılır, öğrenilir? HATAY TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI: TOKİ Hatay Deprem konutları kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? 3 ŞUBAT BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Hull City - Millwall maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - Millwall maçı nereden izlenir? Kocaeli'nde yangın mı var? Kocaeli yangınında son durum nedir, nerede oldu? SON DAKİKA KOCAELİ YANGINI! BAŞAKŞEHİR – İSTANBULSPOR CANLI: Başakşehir – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Başakşehir İstanbulspor canlı yayın linki! KOCAELİSPOR – ADANASPOR CANLI: Kocaelispor – Adanaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kocaelispor Adanaspor canlı yayın linki! Başakşehir - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - İstanbulspor maçı nereden izlenir? Kocaelispor - Adanaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kocaelispor - Adanaspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title