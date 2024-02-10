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Çağdaş Atan, Galatasaray yenilgisini Türkiye Kupası'na bağladı

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada Türkiye Kupası'nın formatının değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Atan, "İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok" dedi.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, deplasmanda 2-0 yenildikleri Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"PLANA SADIK KALDIK"

Mücadele hakkında konuşan Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Oyuncularımı kutlarım, plana sadık kaldık. Maça çok iyi girdik. İlk golü yiyene kadar Galatasaray'a pozisyon vermedik. Muslera'dan uzun topa vurmaya zorladık" dedi.

"MAÇ BİZE DÖNEBİLİRDİ"

Rakiplerini zorladıklarını belirten Atan, "Bir golle maç bize dönebilirdi. İstediğimiz golü attık ama ofsayt doğdu. Golü atsaydık, Galatasaray için maç zor geçerdi. Uzun zamandır Galatasaray iç sahada bu kadar zorlanmamıştı. Burası oynaması zor bir deplasman, oynayarak kaybettik. Onlara başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"FORMATI DEĞİŞTİRELİM"

Türkiye Kupası ile ilgili konuşan Çağdaş Atan, "Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Galibiyetlere devam etmeliyiz. Ligden ya da kupadan Avrupa hedefimiz var. Zor olacak ama başarmayı düşünüyoruz. İki stoperim 120 dakika oynayıp maça çıktılar. 72 saat sonra maç oynattılar bize. Emirhan ve Lima 120'şer dakika oynadı. Çok detay gibi gözüken ama belirleyici unsurlar. Fikir alışverişinde bulunabiliriz. Sezonun yoğun döneminde kupa oynanıyorsa, Fransa'daki gibi 90 dakika sonunda penaltı atalım ve kazananı belirleyelim. Madem Avrupa'yı örnek alıyoruz... Oyuncuları bu kadar ezdirmenin ve günleri kısa tutmanın anlamı yok. Galatasaray, Bandırmaspor ile oynadı ve 4 gün sonra maça çıktı. Biz Hatayspor ile oynadık, Hatayspor 5 gün sonra maç oynayacak. Biz neden 3 gün sonra oynuyoruz? Buna TFF ve yayıncı dikkat etmeli. 90 dakika sonra penaltılarla bitir. Oyunculara teşekkür ediyorum, perişan oldular." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Başakşehir Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Ahmet Melih ALEMDAR:

Sen ne ağlak bi tipsin Çağdaş ya :D Dk 1 de sarı kart verdi GS ye. Kerem i sakatladı Dubois. Kırmızı yı geçtim faul bile çalmadı. Lima Mertens e faül de sarı çıkmadı. Muslera nın yere yattığını görmedim :D İptal olan golünüzü bile GS kendi kalesine attı

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