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Çağdaş Atan'dan penaltı pozisyonu için açıklama: Gördüğüm kadarıyla penaltı

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RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Atan, "Penaltı pozisyonu verilebilecek bir penaltıymış. Arkası dönük olmasına rağmen kolu biraz büyüyünce top koluna çarpmış. Gördüğüm kadarıyla penaltı" dedi.

Fenerbahçe'ye son dakikalarda 1-0 mağlup olan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE'YE BAŞARILAR DİLİYORUM"

Mücadele hakkında konuşan Atan, "Bardağın dolu tarafından bakmamız gereken kısım, ilk yarıda rakibe birebir basarak başladık, geriden oyun kurdurmadık. Sonuçta daha sakin kalabilirdik saha içinde. 10 kişi kalmamız, bizi savunma yapmaya itti. Pozisyon yakaladık, pozisyon verdik. Son dakikadaki penaltı oyunun cilvesi, oyunun güzelliği. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.

"GÖRDÜĞÜM KADARIYLA PENALTI"

Fenerbahçe'nin son anda kazandığı penaltı pozisyonu ile ilgili de konuşan teknik adam, "Penaltı pozisyonu verilebilecek bir penaltıymış. Arkası dönük olmasına rağmen kolu biraz büyüyünce top koluna çarpmış. Gördüğüm kadarıyla penaltı. Çok fazla hakem konusuna girmeyi sevmiyorum. Oyunda kalalım" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Çağdaş Atan Fenerbahçe Başakşehir Futbol Spor Haberler

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