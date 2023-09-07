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Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başlıyor

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Kayserispor ile yolları ayıran teknik direktör Çağdaş Atan, Başakşehir ile prensip anlaşmasına vardı.

Süper Lig ekibi Kayserispor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, görevinden ayrıldı. Atan'ın yeni adresi ise Başakşehir olacak.

KISA SÜRE İÇİNDE İMZALAR ATILACAK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Başakşehir, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlüğüne Çağdaş Atan'ı getirecek. Taraflar prensip anlaşmasına varırken, kısa süre içerisinde imzaların atılması bekleniyor.

KAYSERİSPOR'U NAMAĞLUP BIRAKTI

Çağdaş Atan, Kayserispor'un başında bu sezon 4 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başlıyor

Kaynak: Haberler.com / Spor

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