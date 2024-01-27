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Rams Başakşehir, Konyaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı

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Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; dinamik ısınmayla başladı. 5'e 2 pas ve rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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