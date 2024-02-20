Gidişi çok konuşulmuştu! Kayserispor'dan Çağdaş Atan'a maç sonu olay gönderme

Süper Lig'in 26. haftasının kapanış maçında Kayserispor, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

BURAK YILMAZ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Kayserispor, bu galibiyetle Burak Yılmaz'la ligde çıktığı dördüncü maçında ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte Kayserispor, 32 puana yükseldi. Başakşehir, 33 puanda kaldı. Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Ankaragücü'nü ağırlayacak. Başakşehir ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.

MAÇ SONU ÇAĞDAŞ ATAN'A GÖNDERME

Bu maçın ardından sarı-kırmızılı ekip, "Kameralar Burak Yılmaz'ı arıyor" şeklindeki paylaşımı ile eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a gönderme yaptı. Atan'ın beklenmedik bir anda takımdan ayrılması, oldukça konuşulmuştu.