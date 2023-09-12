Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile ilgili konuştu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Başakşehir ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Çağdaş Atan ile ilgili olarak, "Kimseyi burada zorla tutmayız. Eğer sen bir kulüp ile gidip görüşeceksen, ahlaken bunun yapılması gereken kulüp başkanına; 'Ben artık burada yoruldum, misyonumu tamamladım. Ayrılmak istiyorum' dersiniz" dedi.

Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar için Kadir Has Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ali Çamlı, "Kayserispor hepimizin ortak değeri. Hepimizin en değerli markası. Benim derdime ne olmuş ki ben bu kadar uğraşıyorum. Bugün şu duruma gelmişken bile buraya talip birisi varsa şu dakika itibariyle hemen teslim etmeye hazırım. Bunu söylemde bırakmayacağım. Bunu yapmak isteyen biri varsa yarın teslim etmeye hazırım. Ben bu işin meraklısı falan değilim. Ben Kayserispor'u dışarıdan severken daha çok seviyorum. İçinde bu kadar sorunla uğraşırken Kayserispor sevgisini de yaşayamıyorsunuz. İnanın ben maç seyrediyorum, kafam maçta değil. Kafam, ödeyeceğim, kapatacağım dosyalarda. Evime gidiyorum, motivasyonunuz yok. Kafam hep kulübün sorunlarını nereden, nasıl çözeriz, onun hesabı içerisinde. Bu psikolojileri göz önüne alarak yazın, çizin ve konuşun. Kimse bizim hasmımız değil ama Kayserispor'un bir damla suyuna kim zarar verirse bu benim babam dahi olsa karşısına dikilirim. Bunun her türlü araştırmasını da yaparım, onunla ilgili ne yapılması gerekiyorsa onu da yaparım. Ben yaptıysam bana da yapsınlar, buna da sevgiyle bakarım" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi burada zorla tutmayız"

Sarı-kırmızılı takımdan ayrıldıktan sonra RAMS Başakşehir ile anlaşmaya varan Teknik Direktör Çağdaş Atan hakkında ise Başkan Çamlı, "Biz Antalya'da maçta beraber kaldık. Biz başkanımla sevincini yaşadık. Eğer sen bir kulüp ile gidip görüşeceksen, ahlaken bunun yapılması gereken kulüp başkanına; 'Ben artık burada yoruldum, misyonumu tamamladım. Ayrılmak istiyorum' dersiniz. Biz kimseyi burada zorla tutmayız. Biz Recep hocayı nasıl buraya zorla getirmediysek. Bir gönül birliğini varıldı ve imza attık. Çağdaş hoca bize bu hatayı yapmıştır. Bundan sonraki süreci Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda (UÇK) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak, biz de razı olacağız. Bu konuyu da burada noktalamak istiyorum. Ona kulüp çoktur, bize de hoca çoktur. Allah ona da gittiği yerde başarılı olmayı nasip eylesin. Bizim hocamıza da burada üstün başarılar nasip etsin. Onun için bunun konuşulacak bir tarafı yok. Artık bunu gündemimizden çıkartalım. Bizim için artık o defter kapanmıştır. Recep Uçar ve kenetlenme dönemi başlamıştır. Bütün arkadaşlarımı, Recep hocama destek vermeye, bizlere destek vermeye, şehri yöneten büyüklerimize destek vermeye davet ediyorum. Gerçekten çok zor bir görev. 2.5 aydır benim çektiklerimi anlatsam kitap olur. Selam vermeyeceğiniz adamlara yalvarıyorsunuz ki Kayserispor'un borcundan düşsün diye. Bu şartlarda iş yapıyoruz. Lütfen tadını çıkartalım. Kayserispor iyi yolda. Bundan sonra da inşallah iyi olacak. Dünden daha iyi olacak. Hiç ümitsiz değilim. Bunu da bize Allah nasip edecek. Bu şehrin takımı bizleri hep mutlu etmeye ve sevindirmeye devam edecek" diye konuştu. - KAYSERİ