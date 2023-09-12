Ali Çamlı'dan Çağdaş Atan'a zehir zemberek sözler: Çağdaş hoca bize hata yaptı

Süper Lig devi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, kulüpten ayrılan ve Başakşehir'e imza atan teknik direktör Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı

"ÇAĞDAŞ HOCA BİZE BU HATAYI YAPMIŞTIR"

Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini söyleyen Ali Çamlı, "Eğer sen gidip başka bir kulüple görüşeceksen ahlaken mevcut kulüp başkanına "Ben artık burada yoruldum. Misyonumu tamamladım. İzin verirseniz buradan ayrılabilir miyim?" demen gerekiyor. Biz kimseyi burada zorla tutmuyoruz. Çağdaş Hoca bize bu hatayı yapmıştır" dedi.

"UÇK NE KARAR VERİRSE O DA RAZI OLACAK BİZ DE"

Açıklamalarına devam eden başkan, "Bundan sonraki süreci UÇK'de (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) devam ettireceğiz. UÇK ne karar verirse o da razı olacak biz de razı olacağız. Çağdaş Hoca "Transfer yasağının kaldırılmamasını" gerekçe göstererek fesih işlemi başlatmış. Çağdaş Hoca'nın kulübe geldiğinde de transfer yasağı vardı, sözleşmesini 3 yıl uzattığında da vardı" şeklinde konuştu.