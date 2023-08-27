Mondihome Kayserispor, Yılport Samsunspor'u mağlup etti

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Biraz romantik davranmak gerekirse taraftara ve oyuncularıma Sezen Aksu'dan 'Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi' şarkısını gönderiyorum" dedi. Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise "Son vuruşları yapabilseydik buradan en azından puanla dönebilirdik. O anlamda üzgünüz" diye konuştu.

Kayserispor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında Samsunspor'u sahasında 2-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan karşılaşma sonrası yaptığı değerlendirmede, "Aslında oyuncularım tamamen oyunu kontrol ettiler. Bölüm bölüm çok iyi topa sahip olup çok iyi ataklar geliştirdik. Bölüm bölüm beklemeyi tercih ettik ama 1-0'dan sonra aut atarken birebir eşleştiğimiz bir pozisyonda gol yedik maalesef. Ondan sonra biraz daha öne geçtikten sonra temkinli durmayı düşündük. Bence bugün sahada konumlanmalarımıza biraz daha dikkat etseydik bizim için çok daha keyifli bir maç olabilirdi. Ama gerçekten özellikle ikinci yarının bir 25-30 dakikası oyunu önde olmamıza rağmen çok iyi domine ettik. 3'üncü ve 4'üncü golü bulabilirdik. Rakibin ara ara gelip tehlikeli olduğu pozisyonlar vardı. 2'nci yarının sanırım ortalarında bir kafa pozisyonu vardı ön direkten. Onun dışında çok iyi durduk. Yani ne söylenir ki... Oyuncularıma inanılmaz teşekkür ediyorum. Taraftarımız bugün gerçekten çok iyiydi. Çok iyi desteklediler bizi. Bunun devamını diliyorum. Yayıncı kuruluşa da söyledim. Biraz romantik davranmak gerekirse taraftara ve oyuncularıma Sezen Aksu'dan 'Ben böyle yürek görmedim, böyle sevgi' şarkısını gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

EROĞLU: SON VURUŞLARI YAPABİLSEK PUANLA DÖNEBİLİRDİK

Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu ise karşılaşmadan mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını belirterek şöyle konuştu:

"Kaybettiğimiz için çok üzgünüm. Buraya kazanmak için gelmiştik. En kötü 1 puanla dönmek bizim için iyi olacaktı. Uzun toplarda etkili olmaya çalışıyorlardı. Bir hatadan gol yedik. 1-0'dan sonra reaksiyon verdik ve ön alana attığımız topla antrenmanda çalıştığımız gibi gol attık. 1-1'den sonra Taylan'la kaçırdığımız pozisyon bizim için önemliydi. belki öne geçme fırsatı bulsaydık daha farklı bir hikaye çıkabilirdi. Maçın kritik anında kalemizde golü goldük. 2-1'den sonra oyunda daha fazla topa sahip olan ve üretmeye çalışan bir pozisyonda oynamaya çalıştık. Rakibe karşı hücum oynamaya çalıştık. Sonra 4-4-2'ye geçiş yaptıktan sonra ön alan baskıda rakibin uzun vurması sonucu kazandığımız toplarla pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Kayserispor'un uzun süredir aynı kadroyla oynama alışkanlığı, onlara sistemi en iyi şekilde uygulama avantajı sağlıyor. Biz de her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Bugün ilk defa oynayan oyuncularımız vardı. 70'inci dakikadan sonra yakaladığımız yüzde 100 iki pozisyon vardı. Belki bunları değerlendirseydik bizim adımıza daha güzel bitebilirdi. Sonuçta yeni bir takımız. Bir şeyleri oluşturma ve oyun felsefesini daha iyiye götürme anlamında daha da geliştiğimizi söyleyebilirim. Ama futbol öyle bir oyun ki sonuçlandırman ve gol atman gerekiyor. Gol atmadığın sürece böyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Son vuruşları yapabilseydik buradan en azından puanla dönebilirdik. O anlamda üzgünüz."