Kayserispor'un yeni teknik direktörü Recep Uçar, Kayseri'ye geldi

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Teknik Direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdıktan sonra Recep Uçar ile anlaşmaya vardı. Uçar, bugün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelerek takımın başında ilk antrenmanına çıkacak.

Kayserispor'un anlaşmaya vardığı Teknik Direktör Recep Uçar, Kayseri'ye geldi.

Süper Lig'in ilk 4 haftasını Teknik Direktör Çağdaş Atan ile geçiren ve lige verilen milli arada Atan'la yollarını ayıran Kayserispor, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-kırmızılıların 2 yıllığına anlaşmaya vardığı Recep Uçar, bugün sabah 09.00'da ekibiyle birlikte Kayseri'ye geldi. Havalimanında çiçeklerle ile karşılaşan tecrübeli teknik adam, ardından tesislere geçti.

Recep Uçar, bugün takımın başında ilk antrenmanına çıkacak. - KAYSERİ