Rams Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman, topla ısınmayla başladı. Rondo ve orta-şut çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.

Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00'de yapacağı idman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL