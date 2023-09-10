Kayserispor, Recep Uçar'ı teknik direktör olarak atadı

Süper Lig ekibi Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın istifasından sonra boşalan teknik direktörlük görevine Recep Uçar getirildi.

Üç dönemdir transfer yasağı bulunan Kayserispor, sezonun ilk dört haftasında 1 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. Geçen hafta Çağdaş Atan'ın istifasının ardından sportif direktör Murat Duman, takımın yeni teknik direktörünü bulmak için arayışlara başladı. Geçtiğimiz günlerde prensip anlaşmasına varılan Recep Uçar ile bugün anlaşma sağlandı. Sarı-kırmızılı ekip, yaptığı açıklama ile teknik direktörlük görevine Recep Uçar'ın getirildiğini kamuoyuna duyurdu.