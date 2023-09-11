Rams Başakşehir, İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Rams Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. Rondo çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi. Turuncu-lacivertliler, yarın saat 18.00'de yapacağı idman ile İstanbulspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.