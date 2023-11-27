Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: 'Motivasyonumuzu kaybetmeyerek skoru lehimize çevirmeyi bildik'

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, rakibin direnç göstermesine rağmen kazanmayı başardıklarını belirterek, "Motivasyonumuzu kaybetmeyerek skoru lehimize çevirmeyi bildik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "En sonunda yüzümüzün güldüğü bir maçın ardından birlikteyiz. Son 9 maçın 6'sını deplasmanda oynadık. Bu anlamda fikstür şanssızlığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Öte yandan oynadığımız rakiplerin birçoğu teknik direktör değişikliğine gitmiş ve çıkış arayan takımlardı. Ayrı bir motivasyon ile bize karşı oynadılar. Biraz süreç farklı işledi. Bu kadar puan kaybedeceğimizi düşünmüyorduk. Ama bu bir süreç. Oyunu ve kadroyu oturtmak bir süreç ve bunu yapmaya çalışıyoruz. Bugün de iyi bir oyun sergiledik. Attığımız ilk golden sonra rakip karşılık verdi ama motivasyonumuzu kaybetmeyerek skoru lehimize çevirmeyi bildik. Bugün çok iyi bir iş mi yaptık? Hayır. Galibiyet almak, Başakşehir gibi bir kulübün rutini olmalı. Önümüzde Çaykur Rizespor maçı var. O maça hazırlanıp iyi oyunumuzu sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL