Başakşehir, Çağdaş Atan ile anlaştı
Başakşehir, Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrılmasının ardından Çağdaş Atan ile anlaşmaya vardığını duyurdu. İmza töreni 11 Eylül Pazartesi günü yapılacak.
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, prensip anlaşmasına varılan teknik direktör Çağdaş Atan için 11 Eylül Pazartesi günü imza töreni gerçekleştirileceği belirtildi.
İstanbul ekibi, 6 gün önce teknik direktör Emre Belözoğlu ile yollarını ayırmıştı.
Kaynak: AA / Spor