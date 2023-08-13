Maç sonuna damga vurdu! Çağdaş Atan: 3 puanı biz kaçırdık

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, kendilerinin 3 puanı kaçırdığını ifade etti. Atan, "İnsanlar saygısızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, sahalarında oynanan ve 0-0 biten Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"3 PUANI KAÇIRAN TARAF BİZDİK"

Çağdaş Atan yaptığı açıklamada, "Oyunun genelinde o çıkışları çok iyi yaptık. Çok iyi gol fırsatları yakaladık. İnsanlar saygsızlık olarak algılamasın ama 3 puanı kaçıran taraf biz olduk" dedi.

"BİZİM HAYALLERİMİZ VAR"

Deneyimli çalıştırıcı konuşmasına, "İlk yarı, 60 dakika çok iyi presler yaptık. Topu kaybettikten sonra karşı presi iyi yapmaya çalıştık. Oyuncularım harfiyen her şeyi yerine getirdi. Bizim çok güzel hayallerimiz var. Belki başka takımlar çok güzel yapabilir. Bizden daha iyi kadrolar var ama bizim güvencemiz başka şeyler. Grup birlikteliği, taktik disipline bağlı kalmak" şeklinde devam etti.