Samsunspor ve Başakşehir Berabere Kaldı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Takımımı maçtan sonra tebrik ettim. Bugün tek eksik olan şey goldü. Önde bastık, iyi baskı kurduk, baskıdan sonra kazandığımız toplar vardı. Maçtan önce soyunma odasında yaptığım konuşmada, oyunculara bu bölgede yaşayan insanlar savaşmayı çok seviyor. Bizde bunu yapmalıyız ve taraftarı arkamıza almamız gerekiyor dedim. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir şeklide bizi desteklediler. Bu şekilde devam edersek başarılı olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"OYUNCULARIN BİRBİRİYLE KAYNAŞMAYA İHTİYACI VAR"

Yapmaları gereken çok fazla şey olduğunu belirten Markus Gisdol, "Ligin sonunda olan bir takımda yapmanız gereken ilk şey takımda birlik ve beraberliği sağlamak. Takımın iletişimde kalmaları gerektiğini düşünüyorum. Antrenmanlarda gördüğüm çok iyi oyuncularımız var. Ben sistemi değiştiren bir hoca değilim. Oyuncuların birbiriyle kaynaşmaya ihtiyaçları var. Fofana'nın oyuna girmek istemediğiyle ilgili bir şey yok. Öyle bir şey söz konusu değil. Ben o an başka oyuncuyu oyuna alma gereği duydum. Yapmamız gereken çok fazla iş var. Bugün sadece eksik olan goldü. 1 golü atmış olsaydık ikinci ve üçüncü gol de gelebilirdi" diye konuştu.

ÇAĞDAŞ ATAN: MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Maçın hakkının beraberlik olduğunu söyleyen Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Samsunspor bugün yeni teknik adamıyla ve yeni anlayışıyla sahadaydı. İlk yarıda dominat oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Maçın genelinde çok fazla pozisyon vermedik. Şuana kadar 6 maç oynadık. 4'ü deplasman. Deplasmanda 3 maç oynayıp 8 puana topladık. Biz daha fazlasını istiyoruz. Fiziksel olarak gelişmek istiyoruz. 50-55'inci dakikadan sonra oyundan dışıyoruz. Bunun çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Maçın hakkı beraberlikti. 2 tane iyi pozisyonumuz vardı. Rakibin de pozisyonları vardı. Samsunspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ÜST DÜZEY MÜCADELE VERDİLER"

Samsunspor'un bugün üst düzey bir mücadele verdiğini ifade eden Atan, "Bugün biraz daha motive olmuş, daha fazla alan kapatıp boşluk vermemeye çalışan Samsunspor gördüm. Yeni gelen teknik direktör ile daha fazla olumlu olduklarını gördük. Üst düzey mücadele verdiler. Samsunspor 60 ile 90 arası biraz hırpaladığını düşünüyorum. Hakemlerle ilgili çok konuşmuyorum. Bazen biz de hatalar yapıyoruz. 1-2 tane tartışmalı pozisyonlar vardı" diyerek sözlerini noktaladı.