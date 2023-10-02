Bugünü beklemişler! Kayserispor taraftarlarından Çağdaş Atan'a pankartlı gönderme

Süper Lig'de oynanan Kayserispor ve RAMS Başakşehir maçı öncesinde, Kayserispor taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a tepki gösterdi. Mücadele öncesi tribünlerden Atan'a ıslıklarla tepki sesleri yükselirken, tribünlerde üzerinde Atan'ın fotoğrafının yer aldığı dolar ve "Gün gelir ihanet eden sadakat ister" pankartı açıldı.

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ile RAMS Başakşehir'in kozlarını paylaştığı maç öncesinde ev sahibi ekip taraftarları eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a sert tepki gösterdi.

DAKİKALARCA ISLIKLADILAR

Karşılaşma öncesinde Çağdaş Atan'a ıslıklarla tepki sesleri yükseldi. Tribünler eski teknik direktörleri Çağdaş Atan'a tepki gösterdi.

PANKART AÇTILAR

Ev sahibi ekibin tribünlerinde üzerinde Atan'ın fotoğrafının yer aldığı dolar ve "Gün gelir ihanet eden sadakat ister" pankartının da olduğu görüldü.