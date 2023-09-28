Oyundan alınınca deliye döndü! Piatek, Çağdaş Atan'a tepki gösterdi
Süper Lig'de erteleme maçında Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de, Hertha Berlin'den transfer edilen Krzysztof Piatek, ilk yarıda oyundan alınmasına sinirlendi ve teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki gösterdi. Yıldız futbolcu, doğrudan soyunma odasına gitti.
3. haftanın erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe'ye konuk olan RAMS Başakşehir'de ilk yarıda oyundan alınan Krzysztof Piatek, teknik direktör Çağdaş Atan'a tepki göstererek direkt soyunma odasının yolunu tuttu.
31'DE OYUNDAN ALINDI
Takımının ilk 20 dakikada 3-0 geriye düşmesinin ardından hamle yapan Çağdaş Atan 31. dakikada Piatek ile Dimitrios Pelkas'ı oyundan alıp Paulin Keny ve Joao Figueiredo'ya şans verdi.
DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ
Oyundan alınmasına tepki gösteren 28 yaşındaki futbolcu, Atan'ın bu kararına sinirlendi ve doğrudan soyunma odasına gitti.