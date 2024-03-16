Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: Anadolu takımlarına negatif ayrımcılık yapılıyor

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizden istenilenle bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir, deplasmanda karşı karşıya geldiği MKE Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, MKE Ankaragücü'nün geçmiş haftalarda Eryaman Stadı'nda müsabakalara tek takım olarak çıktığını ve Gençlerbirliği'nin maçlarını Aktepe Stadı'nda oynadığını belirterek, "Başakşehir gelince veya Anadolu takımları oynayınca maalesef üvey evlat muamelesine devam ediliyor. Dün Gençlerbirliği burada bir maç oynuyor. Tahminimce tabii Keçiören'de oynadıkları maçlarda iyi sonuçlar almadılar. Onlar da burada oynamak istediler. Buna da hak veriyorum. Ama burası ülkenin başkenti. İki tane genç jenerasyon hoca, oynamak isteyen, geriden oyun kurmak isteyen, topa sahip olmak isteyen taraf var. Hocanın da mantalitesinde pas oyunu var ama neyle kıyaslayacağız, genç jenerasyonu neye göre değerlendireceğiz? Bizden istenilenle, bize verilen malzeme arasında büyük farklar var ve ben Anadolu takımlarına bu kadar negatif ayrımcılık yapılmasına da karşıyım. Yani tamam büyük takımlarımız çok değerli bizim için, onların maçlarında neden iptal oluyor, saha başka tarafa alınıyor da bizim maçımız burada 2 gün üst üste 2 maç oynamak zorunda bırakılıyor" diye konuştu.

Oyuncularının maçın başından sonuna kadar oyun planına sadık kalmaya çalıştığını dile getiren Atan, Başakşehirli futbolcuların saha zeminine göre hem pas başarı oranı hem de topa sahip olma oranının makul derecede olduğunu kaydetti. Girdikleri pozisyonlarda da bitiricilik anlamında sorunlar yaşadıklarını aktaran Çağdaş Atan, "1-2 bireysel performans aşağıda kaldı ve gerçekten kötü goller yedik. Bizim kalitemize göre yediğimiz gol sayısına yakışmayacak goller yedik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik" ifadelerini kullandı. - ANKARA