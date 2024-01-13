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İstanbul'da çılgın maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir

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Süper Lig'in 20. haftasında RAMS Başakşehir, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-2 yendi. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ise 6 maç sonra mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'de RAMS Başakşehir sahasında Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

ALANYA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Alanyaspor'da Sergio Cordova, henüz maçın 2. dakikasında Volkan Babacan'ın hatasını iyi değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç, 35. dakikada beraberliği getiren golü kaydetti. 45+1. dakikada Krzysztof Piatek, Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken ev sahibi ekip, 58. dakikada Joao Figueiredo ile bir gol daha buldu ve 3-1 öne geçti. Alanyaspor, 61. dakikada Richard ile farkı bire indirse de yetmedi.

RAMS BAŞAKŞEHİR SERİYE BAĞLADI

Çağdaş Atan'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Fatih Tekke'nin ekibi Alanyaspor ise 6 maç sonra mağlup oldu.

İstanbul'da çılgın maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Alınan bu sonucun ardından RAMS Başakşehir puanını 26 yaptı. Alanyaspor ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında RAMS Başakşehir, Karagümrük deplasmanına gidecek. Alanyaspor ise Rizespor'u ağırlayacak.

İstanbul'da çılgın maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir

Kaynak: Haberler.com / Spor

Trendyol Süper Lig Başakşehir Futbol Spor Haberler

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