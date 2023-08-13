Mondihome Kayserispor, Galatasaray ile berabere kaldı

OKAN BURUK: ZOR BİR HAVA ŞARTI VARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk sezonun ilk karşılaşmasına kazanarak başlamak istediklerini söyleyerek, "4 gün önce oynadığımız şampiyonlar ligi ön eleme maçı sonrası özellikle bu maçta, hem oynadığımız oyun, aldığımız skor sonrası buna yakın bir 11'le başladık. Oyunun genelinde tabii ki net pozisyonlara girsek oyun üstünlüğü büyük bir bölümde bizde olsa da rakibimize de verdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimiz maçın sonuna kadar çok mücadele etti. Zor bir hava şartı vardı. Onun altını çizmek istiyorum özellikle. İki takım için de bütün futbolcular için bugün sıcaklık çok yüksekti. Bu zaman zaman oyunu engelledi. Zaten oyunun özellikle ikinci devre belki 8-10 kere oyun durmuştu. Çok fazla oyun durdu. Burada da hem sakatlıklar hem sıcak havanın etkisi oyuncuların üzerinde olumsuz bir etki yaptı. Maçın geneline baktığımızda daha kaliteli işler yapabilirdik. Bizim kalitemizin altında zaman zaman hem top kayıpları yaptık ve özellikle rakip kaleye yakın yerlerde skora daha net bir şekilde gidebilecek aksiyonları alabilirdik. Özellikle çok fazla geç gelen oyuncumuz var. İlk defa bir arada oynayan oyuncularımız var. Ama, her şeye rağmen bugün kazanarak bitirmemiz gerekiyordu. Kazanamadığımız için üzgünüz. Salı günü önümüzde bir maç daha var. Orada inşallah turu geçerek, hafta sonunda oynayacağımız Trabzonspor maçına da en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz tabii ki hem Şampiyonlar Ligi'ne girmek hem ligdeki geçen seneki şampiyonluğu tekrar yaşamak. O yüzden bu oyunun daha üstüne koyacağız, koymamız gerekiyor. Galatasaray taraftarının beklentisi bizden de bu oyunun daha üstü ama dediğim gibi özellikle geçen senenin üstüne yeni katılan arkadaşlarımızla birlikte oyunumuzu daha çok geliştireceğiz" ifadelerini kullandı.