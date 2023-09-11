Recep Uçar: Ligde üst sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) - Kayserispor'da Çağdaş Atan'ın istifa etmesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar, Kayseri'ye geldi. Uçar açıklamasında, 'Oluşturabileceğimiz en iyi kadroyu oluşturup ligde üst sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız' dedi.

Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik 1 galibiyet alan ve milli maç arasına 6 puanla giren Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan istifa etmişti. Kayserispor'da Atan'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Recep Uçar, hava yolu ile Kayseri'ye geldi. Uçar'ı kulüp menajeri Yunus Akbulut ve taraftarlar karşıladı.

Havalimanı çıkışında konuşan Recep Uçar, 'Öncelikli olarak burada bulunmaktan gayet mutluyum. Kayserispor gibi bir takımın başına geçmek benim adıma mutluluk verici bir şey. Evet şu anda 4 haftada 6 puan toplayan bir Kayserispor var. Başkanımız ve yöneticilerimizle görüşmemizde uzun süredir devam eden transfer tahtasının açılması bekleniyor. İnşallah da olacak. Onunla beraber bazı arkadaşlarımızın katılımıyla beraber ümit edelim oluşturabileceğimiz en iyi kadroyu oluşturup ligde üst sıralar için mücadele etmek en büyük amacımız. Belirlenen isimler de var ama bunların hepsinin üzerinden geçiyoruz. Başkanımızla ve sportif direktörümüzle beraber bir toplantı yapacağız. Üzerinden geçip takımımıza katabileceğimiz en doğru oyuncuları alacağız. Oyun sistemi olarak bunlarla ilgili elbette ufak tefek değişiklikler olacak ama yaklaşık 1,5 senedir devam eden oyun var. Biraz değişiklik ile o sistem devam edecek' diye konuştu.

"ÇAĞDAŞ HOCAYA BAŞARILAR DİLİYORUM?

Deneyimli teknik direktör Recep Uçar, milli maç arasından sonra oynayacakları Gaziantep FK maçına değinerek, 'Gaziantep lige her ne kadar iyi başlamasa da yeni teknik direktörü ve kadrosuna katacağı yeni oyuncularla buraya farklı bir motivasyonla gelecektir. Farklı oyun anlayışıyla 4 haftadan tamamen bağımsız oynayacaklardır. Çok ama çok zor bir maç bizi bekliyor. Transfer döneminin sonunda süreç bittikten sonra bence maç maç gidip yapabileceğinin en iyisini yapabilmek, bitirebileceği en üst seviyede bitirmek daha önemli. Şu anda hedefin o olması lazım. Çağdaş hoca Başakşehir'e gitti. Ona da canı gönülden başarılar diliyoruz. Hizmetlerden dolayı ve bu kulübe oyun anlamında, puan anlamında ciddi kazanımlar oluşturdu. Umarım o orada, biz de burada başarılı oluruz' ifadelerini kullandı.