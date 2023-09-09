RAMS Başakşehir'de Çağdaş Atan dönemi başladı

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, teknik direktörlük görevine Çağdaş Atan'ın getirildiğini duyurdu. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran kulüp, Kayserispor ile yollarını ayıran Çağdaş Atan ile anlaştı.