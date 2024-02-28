Kupadan elenen Çağdaş Atan'dan hakeme tepki: Bu ligde Anadolu takımları da var

Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 1-0 mağlup oldukları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"BAŞARAMADIK"

Mücadeleyi değerlendiren antrenör, "Çok istediklerimizi yapabildiğimizi söyleyemem. Fazla yaptığımız rotasyonun sahaya iyi yansıdığını görmedim. Topu çok çabuk rakibe verdik. İlk yarıda pozisyon verdik ama tam hamle yaparken golü yedik. Ondan sonra normal oyunumuzu geri döndük. Tam kadro oynasaydık, Trabzonspor'a zorluk yaşatabilirdik. Çok fazla sakatımız da vardı. Buradan sakat oyuncu vermeden ayrılmayı da düşünmüştük. Kupa önemli ama lig de bizim için çok önemli. Avrupa yolunu oradan tekrar yakalayabiliriz. Bugün açıkçası eksik oyuncuların dezavantajını yaşadık. Diğer oyuncuların da bizim istediğimiz oyuna sadık kalmaları gerekiyordu, onu göremedik çok fazla. İkinci yarıda rakibi tehdit almaya başladık, başaramadık. Trabzonspor'u kutluyorum ve yarı finalde başarılar diliyorum" dedi.

"BU LİGDE ANADOLU TAKIMLARI DA VAR"

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından sarı kart görmesini değerlendiren ve hakeme tepki gösteren Atan, "Oyuncuları uzaklaştırmak istedim sadece. VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin" ifadelerini kullandı.