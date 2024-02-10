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Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi

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Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-0 yendiği maç sonrasında Okan Buruk ve Çağdaş Atan arasında gerginlik yaşandı. Kısa süreli bu gerginlik, teknik adamların birbirine sarılmasıyla son buldu. Olay esnasında Çağdaş Atan'ın, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği duyuldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

2 TEKNİK ADAM KISA SÜRELİ GERİLDİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın bitiş düdüğü sonrası kısa süren bir gerginlik yaşadı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

İkili daha sonra sorunu tatlıya bağladı. Çağdaş Atan'ın bu esnada, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği ekrandan duyuldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Çağdaş Atan Başakşehir Okan Buruk Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Mark Kolçak:

Keşke bu insanlar televizyonda ve haberlerde "Kainat şans eseri var olmuş ve huzurluca hiçliğe gitmesi lazımdır" deseydiler.

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Ahmet Melih ALEMDAR:

Hay seni babana müjdeleyeni....

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Gokhan OZTURK:

Seni bulacam birde yuzyuze anlat hiclik neymis.

yanıt2
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Çağlayan Onar:

Seviyorsan neden üzüyorsun be kardeş

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Çağlayan Onar:

Seviyorsan neden üzüyorsun be kardeş…

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