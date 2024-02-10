Maç sonu sinirler gerildi! Okan Buruk ve Çağdaş Atan burun buruna geldi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

2 TEKNİK ADAM KISA SÜRELİ GERİLDİLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, maçın bitiş düdüğü sonrası kısa süren bir gerginlik yaşadı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

İkili daha sonra sorunu tatlıya bağladı. Çağdaş Atan'ın bu esnada, Okan Buruk'a "Ben seni seviyorum, özür diliyorum" dediği ekrandan duyuldu.