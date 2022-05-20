Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu - Haberler

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Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

Demirören Haber Ajansı - Sezer Afşar - Spor
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Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Şampiyonu oldu

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Kadın Boks Milli Takımı, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde Dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

İstanbul'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, bugün oynanan final karşılaşmaları ile sona erdi. Şampiyonanın son gününde ringe çıkan milli boksörlerin tamamı altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Günün ilk karşılaşmasında 50 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, finalde Kolombiyalı Ingrit Lorena Valencia Victoria'yı 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna geçirdi.  Günün ikinci karşılaşmasında ise 54 kiloda Hatice Akbaş, finalde Romanya'dan Lacramioara Perijoc'u 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Günün 3'üncü madalyası ise Olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'den geldi. Sürmeneli, 66 kilo finalinde Charlie Cavanagh'ı bitime 45 saniye kala hakem kararıyla mağlup edip altın madalyayı elde etti. Günün son karşılaşmasında ise +81 kiloda Şennur Demir, final maçında Faslı Khaija Mardi'yi 4-1 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer alma başarısı gösterdi.Bu sonuçların ardından turnuvaya 12 boksör ile katılan Türkiye'de 7 sporcu madalya kürsüsünde yer almayı başardı. Şampiyona boyunca başarılı bir grafik çizen milli takım, toplamda 5 altın 2 bronz madalya kazanarak takım halinde zirvede yer aldı. Milli takım boksörlerinden Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli ve Şennur Demir, altın madalya kazandı. Sema Çalışkan ve Elif Güneri ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar - Spor

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