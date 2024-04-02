Niğdeli Sporcu Emine Kılınç Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi Temsil Edecek

Niğdeli sporcu Emine Kılınç, Avrupa Boks Şampiyonası'nda Niğde'yi ve Türkiye'yi temsil edecek.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde gerçekleşecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcu Emine Kılınç, 50 kg'da mücadele edecek. Niğde Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hırvatistan'ın Porec şehrinde gerçekleşecek Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda Niğdeli sporcumuz Emine Kılınç, 50 kg'da ülkemizi ve ilimizi gururla temsil edecek. Sporcumuz ve Antrenörü Abdurrahman Özben'i kutluyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE