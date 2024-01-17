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Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi

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7-13 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Yalova'yı temsil eden Aleyna Kara Türkiye üçüncüsü oldu.

7-13 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen Büyük Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi. Yalova'yı temsil eden Aleyna Kara Türkiye üçüncüsü oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde organize edilen şampiyonada 33 ilden 119 sporcu ringe çıkarken, dev organizasyonda 12 sıklette madalya dağıtıldı. Naz Çakıroğlu ve Samet Gümüş'in yanı sıra çok sayıda sporsever takip edenler arasında yer aldı. Ringde nefes kesen mücadelelere sahne olan şampiyonada ilimizi temsil eden Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü'nden Aleyna Kara 81 kiloda temsil etti.

Daha önce ÜNİLİG Boks Türkiye Şampiyonası'nda ikinci U-22 Türkiye Boks Şampiyonası'nda kürsü yapan Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Spor Yöneticiliği Bölümü okuyan Kara, Darıca'dan da bronz madalyayla dönmeyi başardı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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